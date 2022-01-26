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В Коми в жилом доме провалился пол

18:18
  • среда
  • 26 января 2022

Пострадали четыре человека

В Республике Коми выясняют обстоятельства ЧП в городе Емва. Там в жилом доме провалился пол в ванной одной из квартир.

Как всё было, рассказали сами участники событий. В 5 часов утра в санузел зашли три человека, потом к ним присоединилась ещё одна женщина. И тут же все они полетели вниз. Квартира находится на первом этаже, поэтому люди отделались синяками и ушибами. Но пользоваться ванной комнатой теперь невозможно.

В городской администрации сначала поспешили заявить, что граждане сами виноваты. Якобы в помещение нельзя заходить в количестве больше двух человек. Правда, позже пообещали отремонтировать квартиру за счёт средств местного бюджета.

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В жилом доме провалился пол
В жилом доме провалился пол
В жилом доме провалился пол
В жилом доме провалился пол
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