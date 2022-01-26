МВД предложило разрешить регистрировать автомобили в МФЦ

Проект проходит процедуру общественного обсуждения
Как следует из размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документа, Министерство внутренних дел России предложило предоставлять госуслугу по регистрации автомобиля не только в подразделениях ведомства.
В пояснительной записке сказано, что эта опция должна быть доступна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
При этом владелец автомобиля будет обязан подать заявление о регистрации и прилагаемые к нему документы в десятидневный срок.
Проект в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram