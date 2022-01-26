МВД предложило разрешить регистрировать автомобили в МФЦ

Проект проходит процедуру общественного обсуждения

Как следует из размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документа, Министерство внутренних дел России предложило предоставлять госуслугу по регистрации автомобиля не только в подразделениях ведомства.

В пояснительной записке сказано, что эта опция должна быть доступна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

При этом владелец автомобиля будет обязан подать заявление о регистрации и прилагаемые к нему документы в десятидневный срок.

Проект в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения.

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