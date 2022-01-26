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МВД предложило разрешить регистрировать автомобили в МФЦ

17:03
  • среда
  • 26 января 2022

Проект проходит процедуру общественного обсуждения

Как следует из размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документа, Министерство внутренних дел России предложило предоставлять госуслугу по регистрации автомобиля не только в подразделениях ведомства.

В пояснительной записке сказано, что эта опция должна быть доступна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

При этом владелец автомобиля будет обязан подать заявление о регистрации и прилагаемые к нему документы в десятидневный срок.

Проект в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения.

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