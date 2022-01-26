Путин высказался по поводу регулирования криптовалют

Президент знаком с дискуссией на этот счет

Президент России Владимир Путин в среду высказался по теме обращения криптовалют в стране.

"Знаком с дискуссией, которая идет на этот счет, этими вопросами у нас занимается и регулирует эти вопросы Центральный банк Российской Федерации", - заметил глава государства (цитата по ТАСС).

Также российский лидер попросил кабмин и ЦБ прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют. Как уточнил президент, ЦБ "не стоит на пути технического прогресса".

По словам Путина, у России есть конкурентные преимущества в сфере майнинга криптовалют.

21 января Банк России предложил запретить выпуск, майнинг и обращение криптовалют на территории страны, а также установить ответственность за нарушение этого запрета.

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