Путин обсудил с правительством новые научные разработки

В частности, на заседании говорили о создании лабораторий под руководством молодых исследователей

Оказание плановой медпомощи детям останавливать нельзя. Об этом на онлайн-совещании с членами правительства заявил Владимир Путин. Речь шла о текущей ситуации с коронавирусом и мерах борьбы с COVID-19.

"Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась", - указал глава государства. Это замечание он сделал, выслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса.

Еще одной темой встречи стали новые научные разработки. Говорили о создании лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей. Также обсудили регулирование криптовалют.

"Я попросил бы правительство России и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению (по криптовалютам - прим. ред.), и просил бы вас эту дискуссии в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты", - заявил Путин.

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