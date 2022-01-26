Путин потребовал продолжать оказание плановой медпомощи детям

За последние два дня уровень госпитализации детей с коронавирусом увеличился

В ходе совещания с членами правительства в среду президент России Владимир Путин отметил, что в стране сворачивают некоторые лечебные заведения детского профиля.

"Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась", - подчеркнул глава государства, которого цитирует ТАСС.

Как указала на совещании вице-премьер Татьяна Голикова, за последние два дня уровень госпитализации детей с коронавирусом увеличился на 36,5%.

"Сейчас это предмет нашего особого внимания, конечно, мы к этому относимся с очень большим переживанием", - добавила заместитель председателя правительства.

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