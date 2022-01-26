В Германии оценили степень зависимости от российского газа

Данные озвучил министр экономики ФРГ
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил в среду на брифинге в Берлине, что в настоящее время все договоры по газу между Россией и ФРГ обслуживаются.
"Это значит, что Германия примерно на 55% зависит от российского газа, в прошедшие годы, во всяком случае", - заметил политик (цитата по РИА "Новости").
Он добавил, что "есть возможность диверсификации". В Европе присутствуют более 20 терминалов для СПГ, используются которые активнее.
Как сообщила ранее представитель немецкого Минэкономики, в ФРГ уровень заполненности газохранилищ сейчас составляет 40-41%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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