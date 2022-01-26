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Россия закупит 60 миллионов экспресс-тестов на COVID-19

18:24
  • среда
  • 26 января 2022

Власти держат ситуацию с коронавирусом на ежедневном контроле

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила на совещании президента с членами правительства в среду, что власти предполагают закупить 60 миллионов экспресс-тестов на коронавирус.
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"Предполагается, что мы закупим 60 миллионов экспресс-тест-систем для поставки в регионы страны", - уточнила заместитель председателя правительства (цитата по РИА "Новости").

Она добавила, что также будут вестись исследования для выявления новых мутаций вируса.

Как отметила Голикова, за счет увеличения тестирования высокий уровень выявляемости коронавируса показали Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье. При этом суточный уровень госпитализации там не превышает 6-9%.

По словам вице-премьера, правительство держит .

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