Трамп назвал следующего президента США

Намеки экс-главы Белого дома обрадовали его сторонников

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намекнул, что собирается избираться на выборах в 2024 году.

Издание Yeshiva World опубликовало в Instagram видео, на котором политик играет в гольф в красной кепке Make America Great Again и белом поло.

Человек за кадром говорит: "45-й президент США". "45-й и 47-й", - отвечает на это Трамп, после чего бьет по мячу клюшкой.

Ранее Трамп говорил, что пока не может однозначно заявить о намерениях баллотироваться. Вместе с тем он уточнял, что итоговое его решение обрадует сторонников.

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