Курс евро поднялся выше 90 рублей

Это произошло впервые с июля 2021 года

Курс евро впервые с июля 2021 года поднялся выше 90 рублей, доллар подбирается к 80 рублям. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Тем временем российский рынок акций движется вверх — инвесторы прицениваются к дешевым активам и взвешивают факторы риска. Об этом сообщил аналитик "Альфа-банка" Джон Волш.

"Российский рынок акций сегодня утром продолжает двигаться вверх, игнорируя волатильность на мировых рынках акций, так как инвесторы стараются не замечать сенсационных заголовков в западных СМИ по поводу угрозы вооруженного конфликта в Украине", — говорится в комментарии эксперта.

По его данным, сейчас акции российских компаний торгуются на очень низких оценках стоимости и предлагают одни из самых привлекательных дивидендных доходностей в мире.

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