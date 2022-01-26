Суд арестовал задержанного за ограбление вдовы Градского

Остальных участников нападения ищут

Суд в Подмосковье арестовал гражданина Таджикистана Умеджона Жабборова, который ранее был задержан по подозрению в ограблении вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко, передает РИА "Новости".

Обвиняемый будет находиться под стражей как минимум до 16 марта. Остальных участников нападения ищут.

СМИ писали, что Жабборова задержали в московском метро при помощи камер распознавания лиц. Ранее мужчина был судим за покушение на дачу взятки.

Коташенко ограбили в середине января, у нее отобрали почти 100 миллионов рублей. Пользователи соцсетей предположили, что это могла быть инсценировка, но адвокат вдовы Градского эти слухи опроверг.

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