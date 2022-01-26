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Суд арестовал задержанного за ограбление вдовы Градского

19:06
  • среда
  • 26 января 2022

Остальных участников нападения ищут

Суд в Подмосковье арестовал гражданина Таджикистана Умеджона Жабборова, который ранее был задержан по подозрению в ограблении вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко, передает РИА "Новости".
Появились подробности задержания напавшего на вдову Градского

Обвиняемый будет находиться под стражей как минимум до 16 марта. Остальных участников нападения ищут.

СМИ писали, что Жабборова задержали в московском метро при помощи камер распознавания лиц. Ранее мужчина был судим за покушение на дачу взятки.

Коташенко ограбили в середине января, у нее отобрали почти 100 миллионов рублей. Пользователи соцсетей предположили, что это могла быть инсценировка, но адвокат вдовы Градского эти слухи опроверг.

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