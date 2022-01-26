Минфин повысил минимальную цену на водку

А также на коньяк и бренди

На официальном портале правовой информации опубликовали приказ Министерства финансов о повышении минимальной розничной цены на водку, бренди и коньяк.

Так, минимальную цену на водку повысили на 7,4% до 261 рубля, на коньяк - на 7,6% до 480 рублей. Что касается бренди, его МРЦ теперь составляет 348 рублей.

Пересмотр и индексация МРЦ на алкогольную продукцию является инструментом в борьбе с теневым производством, пояснили представители Минфина в беседе с ТАСС.

"Если не проиндексировать МРЦ, затраты на производство такой продукции будут превышать ранее установленные минимальные цены", - уточнили в ведомстве.

Минфин устанавливает минимальные цены на алкоголь с 2009 года.

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