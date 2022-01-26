МИД Сирии указал на полную потерю независимости Евросоюзом

Все дела ЕС теперь решает Вашингтон, считают в САР

Министерство иностранных дел Сирии заявило об утрате Евросоюзом независимости.

"ЕС не обладает ни малейшей степенью независимости и согласился подчиняться и претворять в жизнь политику США, что лишило его идентичности", - приводит сообщение ведомства агентство SANA.

В министерстве добавили, что европейские политики оказались оторваны от реальности, при этом Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела САР, пытаясь "сохранить лицо после провала плана агрессии".

В МИД добавили, что будут всячески препятствовать планам ЕС и США по дестабилизации в Сирии.

В понедельник в Брюсселе Совет ЕС принял заявление, в котором говорилось, что Сирия остается на мировой карте источником нестабильности.

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