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МИД Сирии указал на полную потерю независимости Евросоюзом

19:49
  • среда
  • 26 января 2022

Все дела ЕС теперь решает Вашингтон, считают в САР

Министерство иностранных дел Сирии заявило об утрате Евросоюзом независимости.
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"ЕС не обладает ни малейшей степенью независимости и согласился подчиняться и претворять в жизнь политику США, что лишило его идентичности", - приводит сообщение ведомства агентство SANA.

В министерстве добавили, что европейские политики оказались оторваны от реальности, при этом Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела САР, пытаясь "сохранить лицо после провала плана агрессии".

В МИД добавили, что будут всячески препятствовать планам ЕС и США по дестабилизации в Сирии.

В понедельник в Брюсселе Совет ЕС принял заявление, в котором говорилось, что Сирия остается на мировой карте источником нестабильности.

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