США передали России ответ на предложения по гарантиям безопасности

Американский посол Джон Салливан прибыл в МИД России

Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в среду в здание МИД России. Дипломат передал письменные ответы Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности, пишет Bloomberg.

Ранее о том, что Вашингтон передаст Москве свой ответ уже сегодня, а не в пятницу, сообщил телеканал CNN.

Украина уже ознакомилась с ответом США. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что реакция США на предложения России по гарантиям безопасности учитывает позицию Украины и не вызывает возражений со стороны Киева.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram