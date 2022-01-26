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Оператор "Северного потока - 2" выполнил условие сертификации трубопровода

20:11
  • среда
  • 26 января 2022

Учреждена компания Gas for Europe GmbH

Оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG учредил на территории Германии дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, передает "Интерфакс".
В Германии выступили за скорейшую сертификацию "Северного потока-2"

Компания станет владельцем и оператором 54-километрового немецкого участка трубопровода.

Головной офис Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин.

Ранее стало известно, что для сертификации проекта регулятором ФРГ Nord Stream 2 AG, штаб-квартира которого находится в Швейцарии, нужно зарегистрировать дочернее предприятие в Германии.

"Северный поток - 2" проходит по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Он состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

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