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В ПАСЕ подтвердили полномочия российской делегации

20:24
  • среда
  • 26 января 2022

Ежегодные попытки их оспорить стали "печальной традицией"

В среду депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы ратифицировали полномочия российской делегации, проголосовав за соответствующую резолюцию. "За" высказались 97 депутатов из 142, передает ТАСС.
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В документе сказано, что в ПАСЕ ожидают "содержательного диалога, ведущего к конкретным результатам".

Как отметил французский депутат Жак Мэр, ежегодные попытки оспорить российские полномочия стали "печальной традицией". Вместе с тем украинский депутат Алексей Гончаренко позволил себе оскорбительные высказывания в адрес коллег.

Глава российской делегации, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой предупредил, что в случае любого ущемления их прав парламентарии из России откажутся от дальнейшей работы на сессии.

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