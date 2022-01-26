"Зреют гроздья гражданской войны": что стоит за политикой гендерного нейтралитета в США

Кто навязывает американским детям моду на нейтральность и гендерное равенство?

Пока в России подбирают наиболее жесткое наказание для педофилов, в США призывают отказаться от карательных мер против них. Аргументируют так: дети сами определяют, с кем вступать в интимную связь. Похоже, борьба за свободу выбора там уже не имеет границ. Как и политика гендерного нейтралитета. Учительницу, которая отказалась мяукать в ответ ученику, уволили из школы. А еще установили в уборных кошачьи лотки. Специально для тех, кто идентифицирует себя как коты. И если общими туалетами для мальчиков и девочек там уже никого не удивить, то это вызывает у родителей недоумение. Кто навязывает американским детям моду на нейтральность и гендерное равенство?

Видео про котиков и вот такие ушки на макушке для соцсетей - дело обычное. Но случай этой американки - особый. Женщина работала учительницей в школе. Вышла на замену к незнакомому классу. А дальше произошло невероятное.

"Я вдруг слышу "мяу". Простите? Я смотрю на пол в поисках животного — пусто. Потом опять слышу: "Мяу!" Я такая: "И кто это делает?" Тут маленькая девочка говорит мне: "Вы должны мяукнуть в ответ, наш одноклассник идентифицирует себя как кот". Я подумала, что это шутка, и сказала: "Есть ли здесь где-нибудь кошачий лоток?" Тот ученик резко встает и выбегает из класса, а я ему такая: "Гаф!" Весь класс смеется. А я думаю: ну все, никаких проблем", - рассказала учительница.

Но проблемы, наоборот, только начались. Ребенок-кот отправился в кабинет директора, где чудесным образом снова обрел дар речи. Он пожаловался, и школьный совет объявил учительнице, что она уволена.

"Вы готовы? Они сказали: мы больше не нуждаемся в ваших услугах, потому что вы не можете идентифицировать себя со всеми детьми в классе! Я была в шоке. Я им тогда ответила: вообще-то кошки - это не люди. Это домашние животные! Представляете, какой маразм?" – сказала женщина.

Если точнее - новая реальность, в которой американцам приходится теперь жить. Речь о так называемой политике гендерного нейтралитета, согласно которой пол - это не биологическое понятие, а социальная роль. Дескать, человек в любом возрасте сам волен решать, мужчина он, женщина, кошечка или, к примеру, лосось.

"Наличие вот этой учительницы говорит о том, что не вся Америка сошла с ума. Но потакание подобной гендерной нейтральности приведет к тому, что человечество будет вымирать. Потому что кошечки заботятся о котятах, а не о детях. И вряд ли кошечка сможет завести семью с нормальным адекватным человеком социально вменяемым. И подобный сдвиг приведет к тому, что нормальными людьми будет быть не модно, не выгодно и асоциально", - прокомментировал психолог Григорий Крамской.

Пропаганда смены пола в США ведется со школьной скамьи. Местоимения он и она на уроках официально не желательны. Лучше говорить про ребенка во множественном числе - они. Раздевалки и туалетные комнаты - больше не раздельные. Всё общее для мальчиков и девочек: интересы небинарных личностей превыше всего. Да что уж там: шутки про кошачий лоток уже не актуальны!

- Вчера я узнаю, что в нашу школьную унисекс-уборную поставили кошачий туалет! Для детей, которые идентифицируют себя с кошками. Меня это беспокоит. Потому что это сейчас происходит по всей стране. Нам навязывают эту повестку!

Это жалуется мама ученика из штата Мичиган. А вот история про Нью-Йорк. Известной телеведущей Меган Келли пришлось забрать сына из престижной школы - слишком уж навязчивыми стали уроки толерантности.

"В третьем классе вдруг запустили программу трансгендерного образования. Детям показывали разные странные видео, дети очень смущались. Родители жаловались, но ничего не менялось. Моему сыну буквально каждый день задавали вопрос: а точно ли ты ощущаешь себя мальчиком? Это была последняя капля", - заявила Меган Келли.

Кто стоит за такими педагогическими экспериментами - известно. Половой вопрос уже давно политика. Пока республиканцы отстаивают традиционные ценности, демократы водружают в Конгрессе флаг трансгендеров. Лихо оседлав радугу, они планируют долго ехать на ней в светлое будущее. Правда, светлым оно будет не для всех.

"Вся американская политика проста. Надо голосовать на выборах, надо выбирать правильных кандидатов, те люди, которые эти компании проводят, заинтересованы не в том, чтобы происходило некое самоопределение американского общества по гендерному признаку, а именно по политическому признаку. В Америке на сегодняшний день зреют гроздья гражданской войны. Потому что прежде чем произойдет вот это всеобщее и полное самоопределение, мы действительно увидим очень серьезные политические катаклизмы", - заявил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Причина раскола в обществе не только в том, что истеблишмент в борьбе за права одних ожесточённо дискриминирует других. Есть вещи и вовсе за гранью. Взять хотя бы недавнюю публикацию издания USA Today, в которой некие эксперты призывают не клеймить и не наказывать педофилов. Потому как ими, дескать, не становятся, а рождаются. Да и вообще пусть дети сами решают, с кем вступать в интимную связь. Есть даже сайт, на котором все это открыто обсуждается. Правительство США бездействует.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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