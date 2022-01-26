Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров в аэропорту Стамбула

Российское ведомство организовало проверку в отношении авиаперевозчиков и аэропортовых служб

Международный аэропорт Стамбула, который больше суток был парализован из-за сильнейшего снегопада, начал отправлять рейсы. Несколько часов назад самолет из турецкого мегаполиса совершил посадку во "Внуково". Однако большая часть наших соотечественников вернуться на родину из Стамбула пока не может. Крупнейший и самый современный аэропорт в Европе не в состоянии наладить обслуживание пассажиров.

Встреча двух подруг в Москве должна была состояться в понедельник, но их планы, как и ещё нескольких тысяч туристов из разных стран мира, испортила непогода в Стамбуле (см. видео репортажа).

"Много снега, и всё - никто никуда не полетел. Я просидела в самолёте пару часов, а потом нас обратно развернули, мы вернулись. И сегодня мы тоже просидели 3 часа в самолёте. Но наконец-то улетели", - рассказала Елена Норенко.

Снегопады, каких в Турции не было последние 29 лет, начались в минувшую пятницу и парализовали работу самой большой воздушной гавани страны - стамбульского аэропорта. Все подъезды к нему были заблокированы, а на взлётно-посадочных полосах выросли полутораметровые сугробы. В итоге были отменены или задержаны тысячи рейсов. В снежной ловушке оказались не только пассажиры, но и сотрудники аэропорта. Люди были вынуждены стоять в очередях за едой и напитками, и спать, где придётся. "Либо пол, либо вот эти деревянные скамейки, на которых, сами понимаете", - говорит Нелли Захарова.

Только на третий день - после того, как подъездные дороги удалось немного расчистить, - авиаперевозчики предоставили пассажирам номера в гостиницах. А вот с уборкой снега на взлётном поле справиться не могут до сих пор. Рейсы отправляют по одной из трёх полос.

"Мне кажется, что люди, которые декларируют себя крупнейшим аэропортом Европы, получили достаточно материала для того, чтобы сделать организационные выводы. Потому что очевидно, что погодные условия, при которых российские аэропорты по всей стране работают без всяких проблем, создали абсолютно немыслимые сложности тут", - сказал Евгений Ковров.

Ситуацией уже заинтересовались в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. Ведомство организовало проверку в отношении авиаперевозчиков, а также аэропортовых служб столичного авиаузла, в частности, насколько своевременно поступала информация о задержках рейсов. А всё, о чём мечтают сейчас сами пассажиры, - наконец-то доехать до дома и выспаться в нормальных условиях.

Оксана Фомичева, Татьяна Сидорова, Георгий Могунов. "ТВ Центр".

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