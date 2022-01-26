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Первая группа российских олимпийцев вылетела из Москвы в Пекин

22:46
  • среда
  • 26 января 2022

Каждого спортсмена протестировали на коронавирус

Первая группа российских олимпийцев сегодня вечером вылетела из Москвы в Пекин для участия в предстоящих Зимних играх.

Каждого спортсмена непосредственно перед отправкой протестировали на коронавирус. В аэропорту для минимизации контактов с другими пассажирами был создан "зелёный коридор". Всего в составе нашей сборной 212 атлетов. И почти столько же сопровождающих - это тренеры, медицинский персонал, руководители и сотрудники национального Олимпийского комитета, а также другие специалисты.

Игры пройдут с 4 по 20 февраля. Россияне претендуют на награды во всех дисциплинах.

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Российские олимпийцы в аэропорту
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