В Коми обрушение пола в жилом доме спровоцировало скандал

Жильцы дома и местная администрация спорят о качестве строительных работ

В Республике Коми выясняют обстоятельства ЧП в городе Емва. Там в жилом доме провалился пол в ванной одной из квартир на первом этаже. 4 человека, которые в тот момент находились в помещении, отделались испугом и ушибами. А вот санузлом теперь пользоваться невозможно. Ремонт местная администрация пока только пообещала сделать, и то неохотно. Мол, жильцы сами виноваты - устроили столпотворение в ванной.

Женщины, которые оказались в мгновение ока ниже уровня плинтуса, зовут на помощь и просят их вытащить. Оператор Володя находит ситуацию комичной. В пять часов утра хозяйка квартиры вместе с 3 гостями решила покурить в ванной. Вместе с ними в подвал - квартира располагается на первом этаже - полетели унитаз, ванная, стиральная машинка и холодильник. Счётчик расхода горячей воды чуть было не разбил кому-то голову.

"У меня подруга с мужем остались ночевать. Мы смотрели сериал. Был выходной день. И подруга моя Света говорит: "Чего не спишь?" Я говорю: "Спускайся, покурим". Она спускается. Мы только зашли. И сразу обвал. Резко. Это всё на нас полетело", - рассказала Наталья Канева.

Наталья показывает, что перекрытие пола раскрошилось буквально в песок. А деревянные балки, на которых всё и держится, сгнили и превратились в труху. Теперь ни помыться, ни в туалет сходить. Двухэтажный дом в городском поселении Емва был построен в 2009 году. Эту квартиру дали пенсионерке. Неходячему инвалиду. Переселили из ветхого жилья. Сейчас здесь проживала её дочь. Жилплощадь муниципальная. Поэтому первые претензии жильцы сразу же адресовали в администрацию. Говорят - конструктивного диалога с чиновницей не получилось.

"Она с порога стала орать: кто вам дал право больше двух человек заходить в ванну? И вообще она сказала, что жильё нам не принадлежит, оно принадлежит им. И даже гостей без её подписи мы в муниципальное жильё приглашать не можем", - сказала Валентина Матлас.

Когда эмоции немного улеглись, чиновники согласились - квартиру надо ремонтировать.

"Мы определились уже с объёмом работы. Прошлись по низу. Сделали дефектовку. Как только смета будет готова - закупим материалы", - сообщил руководитель администрации города Емва Василий Шахов.

Что делать, вроде бы решили, остался другой вопрос - кто виноват. Чиновники прозрачно намекают.

"Вода попадала с внешней стороны, именно сверху. Я никого не обвиняю из жильцов конкретно. Произошло ослабление деревянной конструкции, которая находится непосредственно в перекрытии", - сказал Шахов.

Глава местной администрации спустился в подвал и показал, что все деревянные несущие балки дома в отличном состоянии. Коммуникации - как новые. Равно как и пол. А вот в том месте, где произошёл провал видны следы влаги.

Жильцы возражают. Просят обратить внимание на то, из чего дом сделан. Из пенопласта. Чиновник парирует - это сэндвич-панели - проверенная технология.

"Начала отходить плитка в ванной комнате. И начали разбирать - при этом полы трухлявые и дыры были. Балки полностью, когда рабочие делали ремонт, полностью все сгнившие. То есть под всем домом", - говорит соседка пострадавшей семьи Марина Авштейн.

Ответ местной администрации короткий: эти квартиры в собственности, поэтому разбираться придется самим хозяевам. Отремонтировать провал обещают не позже конца февраля.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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