В России подскочил показатель госпитализации детей с COVID-19

Сейчас это предмет особого внимания властей

Противодействие пандемии сегодня стало одной из тем онлайн-совещания Владимира Путина с членами правительства. Основные усилия сосредоточены на подготовке первичного звена здравоохранения, отметила вице-премьер Татьяна Голикова. Главную опасность сейчас представляет более агрессивный штамм "омикрон". Чтобы сдержать его распространение, регионы вводят дополнительные ограничения. По информации оперативного штаба, за сутки с диагнозом коронавирус госпитализированы 12 тысяч 226 человек. Число выявленных случаев выросло на 74,5 тысячи.

По данным оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом, "омикрон" реже, чем "дельта", вызывает пневмонию и приводит к госпитализации. Из-за этих свойств нового варианта вируса - огромная нагрузка ложится на городские поликлиники: более 90% новых обращений приходятся на первичное звено системы здравоохранения.

Минздрав России опубликовал памятку для тех, кто переносит ковид бессимптомно или в лёгкой форме. Вакцинированным или переболевшим гражданам, если результат теста положительный, но никаких симптомов нет, лечение не требуется, но самоизоляция необходима. Врачи рекомендуют пить больше воды и следить за температурой тела.

При появлении симптомов ОРВИ до получения результата ПЦР-теста необходимо оставаться дома, избегать тесных контактов с домочадцами. При насморке и боли в горле использовать капли и растворы для полоскания. А при ухудшении состояния позвонить в поликлинику или по единому номеру "122".

Для невакцинированных и непереболевших ковидом граждан при появлении симптомов простуды рекомендовано сразу обратиться к медикам. И ни в коем случае не заниматься самолечением.

Такой же алгоритм - если заболел ребенок. Необходимо строго выполнять рекомендации врачей, а в случае ухудшения состояния, вызвать скорую помощь.

"Омикрон" выявлен в 72 регионах страны, он начинает доминировать, вытесняя "дельту". Ситуацию с распространением коронавируса сегодня на совещании с членами правительства обсудил Владимир Путин.

"Конечно, очень важная тема, которая остается в поле нашего зрения, постоянно требует повышенного внимания, это текущая ситуация по борьбе с коронавирусом, на этот счет просил бы начать Татьяну Алексеевну Голикову", - попросил президент России Владимир Путин.

"Показатель госпитализации за прошлую неделю на 100 тысяч населения составил 39 и возрос по сравнению со второй неделей года на 9,3%. В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5%. Сейчас это предмет особого внимания", - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В Санкт-Петербурге из-за резко возросшей заболеваемости среди несовершеннолетних с пятницы приостанавливают работу детских кружков, секций и студий. Кроме того, дети не смогут посещать зоопарки, музеи, кинотеатры, бассейны и ледовые катки.

"Вклад детей в общую структуру заболеваемости – 20%, на протяжении двух лет этот показатель не превышал 10%. Заболевшие дети приносят это в семью, идет распространение внутрисемейных очагов", - говорит Наталья Башкетова, главный санитарный врач Санкт-Петербурга, руководитель санкт-петербургского управления Роспотребнадзора.

Рост заболеваемости коронавирусом среди детей отмечен и в Москве – за две недели число инфицированных выросло в 14 раз.

"Уровень коллективного иммунитета на сегодняшний день составляет 64,2%. В ряде регионов имеет тенденцию к снижению, основной причиной являются утрата иммунитета у первично вакцинированных и переболевших полгода назад граждан", - заявила Татьяна Голикова.

Медики подчеркивают, вакцинация и ревакцинация защищает от тяжелого течения болезни. Первые партии препарата "Спутник-М", он предназначен для несовершеннолетних, поступили в большинство российских регионов. Это кадры из Подмосковья. Прививка делается добровольно с письменного заявления одного из родителей или законных представителей, если ребенку от 12 до 14 лет. С 15 лет достаточно согласия самого подростка.

"У меня скоро экзамены, я нахожусь в 10 классе, болеть вообще нет времени. Нужно готовиться", - сказал Олег Костенко.

По-прежнему важно носить маски в общественных местах, не устают повторять эпидемиологи. Это напрямую влияет на скорость распространения вируса. Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Виктор Прокушев, Егор Киселев, Александр Ивановский, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram