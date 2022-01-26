США в ответ на российские предложения по безопасности отправили свои

Госсекретарь Энтони Блинкен раскрыл некоторые детали

С предложением оказать помощь республикам Донбасса в виде поставок военной продукции сегодня обратилась к руководству страны партия "Единая Россия". Как заявил глава ее думской фракции Владимир Васильев, это необходимо для сдерживания агрессии Украины, а также для обеспечения безопасности граждан республик и наших соотечественников, которые проживают на территории ДНР и ЛНР. Об этом же сегодня говорил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Обстановку на линии соприкосновения в Донбассе в эти минуты обсуждают и в Париже на переговорах политсоветников лидеров стран нормандской четвёрки. Это первая очная встреча в таком формате после долгого перерыва. Россия выразила коллегам озабоченность положением дел на юго-востоке Украины. А глава нашего МИД Сергей Лавров, выступая в Госдуме, ещё раз подчеркнул необходимость строгого выполнения Минских соглашений, которые Киев саботирует.

Ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Вашингтоне готовили больше двух недель. И вот наконец документ был передан в наш МИД. О чем прессе лично объявил госсекретарь США.

"Сегодня посол [США в Москве Джон] Салливан доставил наш письменный ответ в Москву. Он включает в себя обеспокоенности США и наших партнеров касательно действий России, нашу позицию по вопросам, поднятым ранее Россией, и наши собственные предложения. Я планирую обсудить документ с министром Лавровым в ближайшие дни. Мы предпочитаем дипломатию, и мы готовы к продвижению по тем вопросам, где возможны сотрудничество и коммуникация. Однако решение о дальнейших шагах по переговорам должна принимать Россия.США готовы ко всем сценариям", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Свой ответ на предложения России направило и руководство НАТО. Оба документа внимательно изучают в МИД. Однако еще до их получения Сергей Лавров заявил: Москва готова к дальнейшим переговорам, если они будут нацелены на результат.

"Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчетливо просматривается, особенно в попытках сбросить всю эту тематику в ОБСЕ, либо путем настойчивых просьб Евросоюза найти и ему место в этих дискуссиях, мы не дадим. Если конструктивного ответа не последует, и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, введет необходимые ответные меры. Безопасность России и её граждан - безусловный приоритет, и она будет надежно обеспечена", - заявил глава МИД Сергей Лавров.

Москва, разумеется, не оставит без защиты и наших соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР. Учитывая обострение ситуации в регионе, в партии "Единая Россия" призывают руководство страны поставить республикам Донбасса необходимое вооружение.

"Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений", - заявил Турчак.

"Мы обращаемся к руководству страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все меры для обеспечения безопасности граждан", - предложил Васильев.

А представители фракции КПРФ внесли в Госдуму обращение с предложением признать независимость ДНР и ЛНР.

"Это не провоцирует войну. Это провоцирует защиту наших граждан. Если в Вашингтоне и Киеве будут знать, и в Бонне, и в Берлине, и где угодно о том, что мы будем защищать своих граждан, уверяю вас, простора для провокаций будет гораздо меньше", - заверил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Обстановка в Донбассе, и правда, накаляется с каждым днем. Киев уже перебросил к линии соприкосновения бронетранспортеры и тяжелые вооружения. Составами отправляет топливо и необходимые для военной техники горюче-смазочные материалы. Готовит план эвакуации мирных жителей и уже, по данным ДНР и ЛНР, разворачивает полевые госпитали.

"В военно-полевых госпиталях в экстренном порядке выписываются находящиеся на лечении больные и направляются к местам своей службы для амбулаторного лечения. Начальникам командования поставлена задача: подготовить места для донорской крови и быть в готовности к развертыванию дополнительных койко-мест", - рассказал Эдуард Басурин.

А воинственный настрой украинских властей только подогревают их западные партнеры. Новую партию боеприпасов в страну отправляет Чехия. А это разгружают очередной борт с 3 сотнями противоракетных комплексов Javelin, гранатометами и боеприпасами из США.

При этом Вашингтон и союзники продолжают пугать мифическим нападением России на соседа. Американское посольство в Киеве даже призывает американских граждан подумать о немедленном выезде из Украины в связи с "непредсказуемой ситуацией в стране".

Россия настаивает: конфликт на юго-востоке можно решить единственным способом. Украинские власти должны наконец начать выполнять ими же подписанные минские соглашения. Их реализацию в столице Франции в эту среду обсуждали политические советники "нормандской четверки". И представители контактной группы по Донбассу, переговоры которых прошли параллельно со встречей в Париже. Но закончились безрезультатно. Представители Киева вновь отказались обсуждать пути деэскалации ситуации в Донбассе.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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