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Плющенко увезли в больницу с тренировки

20:54
  • среда
  • 26 января 2022

С коронавирусом госпитализация фигуриста не связана

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил в Instagram о госпитализации из-за заболевания кишечника.
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"Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной все хорошо! Повода для беспокойства уже нет! Следите за своим питанием и берегите свое здоровье!", - написал он.

Как уточнила в беседе с РИА "Новости" супруга фигуриста Яна Рудковская, у Плющенко обострение язвы двенадцатиперстной кишки. Врачи обещали уже вечером отпустить его под амбулаторное лечение.

Плющенко завершил карьеру в 2017 году. У него своя академия, где молодые фигуристы проходят подготовку.

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