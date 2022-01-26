Плющенко увезли в больницу с тренировки

С коронавирусом госпитализация фигуриста не связана

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил в Instagram о госпитализации из-за заболевания кишечника.

"Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной все хорошо! Повода для беспокойства уже нет! Следите за своим питанием и берегите свое здоровье!", - написал он.

Как уточнила в беседе с РИА "Новости" супруга фигуриста Яна Рудковская, у Плющенко обострение язвы двенадцатиперстной кишки. Врачи обещали уже вечером отпустить его под амбулаторное лечение.

Плющенко завершил карьеру в 2017 году. У него своя академия, где молодые фигуристы проходят подготовку.

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