Плющенко увезли в больницу с тренировки

С коронавирусом госпитализация фигуриста не связана
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил в Instagram о госпитализации из-за заболевания кишечника.
"Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной все хорошо! Повода для беспокойства уже нет! Следите за своим питанием и берегите свое здоровье!", - написал он.
Как уточнила в беседе с РИА "Новости" супруга фигуриста Яна Рудковская, у Плющенко обострение язвы двенадцатиперстной кишки. Врачи обещали уже вечером отпустить его под амбулаторное лечение.
Плющенко завершил карьеру в 2017 году. У него своя академия, где молодые фигуристы проходят подготовку.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram