Столтенберг рассказал об ответе НАТО на предложения по безопасности

России уже передали соответствующие документы

В среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что альянс передал России письменный ответ на ее предложения по гарантиям безопасности.

По словам Столтенберга, организация призывает возобновить работу Совета Россия - НАТО и диалог военных, чтобы сторонам было проще найти общий язык. Альянс считает необходимым установить прямую линию связи.

Как уточнил генсек, НАТО готова слушать озабоченности России и участвовать в реальном обсуждении - но исключительно на принципах Хельсинских соглашений, в которых сказано, что государства сами определяют свою внешнюю политику.

В качестве первого шага альянс предлагает Москве обсудить проведение учений.

Столтенберг добавил, что принцип "открытых дверей" сохранится. Вместе с тем вступление Украины в НАТО в настоящий момент выглядит маловероятным, передает ТАСС.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО. Москва требует нерасширения альянса на восток, введения ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram