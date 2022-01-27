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Дмитрий Медведев назвал способ избежать войны

08:18
  • четверг
  • 27 января 2022

Замглавы Совбеза напомнил про политико-дипломатические средства

Единственным способом избежать эскалации и войны являются попытки договориться. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
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Политик подчеркнул, что необходимо договариваться по гарантиям безопасности, применяя политико-дипломатические средства — "это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны".

Замглавы Совбеза отметил, что многие спекулируют на эскалации, кто-то по недомыслию, а кто-то – проводя определенную политическую линию. Медведев напомнил слова одного из "маразматических стариков из сената Соединенных Штатов Америки, фамилию не помню", о том, что он не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и США.

"Это паранойя, это просто даже комментировать не хочется", – цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и их европейские союзники в последнее время удвоили усилия по сдерживанию Москвы. Страны Запада подталкивают украинские власти к прямым провокациям в отношении России. Глава российского МИД отметил, что в западных государствах основательно подзабыли культуру дипломатии.

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