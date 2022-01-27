В Казахстане отменили пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и АНК

Парламент обсуждает и другие изменения и дополнения в конституционные законы

Парламент Казахстана в четверг, 27 января, принял поправки, согласно которым отменяется пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).

Наряду с этим верхняя палата парламента предложила отменить необходимость согласовывать с первым президентом Казахстана внешнюю и внутреннюю политику.

При этом в парламенте обсуждаются изменения и дополнения в конституционные законы, сохраняющие Назарбаеву право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте, сообщает РИА Новости.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с силовиками, жертвами которых стали несколько десятков человек с обеих сторон. С момента начала беспорядков Нурсултан Назарбаев, носящий титул отца нации (елбасы), с заявлениями не выступал. Это породило слухи, что бывший президент покинул Казахстан.

18 января Назарбаев появился в эфире и заявил, что сообщения о противостоянии в элитах Казахстана — не более чем беспочвенные слухи. При этом политик отметил, что январские события потрясли весь Казахстан. Целью "организованных беспорядков и атаки на Казахстан" он назвал разрушение целостности и устоев государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram