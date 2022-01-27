Специалисты библиотеки палаты общин обнародовали доклад

"Бремя ответственности" за деэскалацию и участие в конструктивных дипломатических усилиях лежит на России. Такое мнение изложено в докладе библиотеки палаты общин британского парламента.

В документе, составленном по итогам переговоров по гарантиям безопасности, тем не менее признается, что Москва "не брала на себя никаких обязательств относительно перспектив будущих переговоров по теме безопасности или относительно ослабления напряженности на границе с Украиной".

При этом авторы доклада цитируют данные минобороны США о якобы подготовке российской операции "под чужим флагом" для вторжения на территорию Украины, сообщает RT.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что усиление военно-политического давления на Россию Кремль терпеть больше не намерен, двойные стандарты зашкаливают, а Запад пустился во все тяжкие, пытаясь столкнуть Россию с Украиной в вооруженном конфликте.

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