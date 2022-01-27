В Роспатенте рассказали, какие лекарства чаще изобретают россияне

В ведомстве отметили рост числа заявок на изобретения в начале 2021 года.

Чаще всего в России изобретают противовирусные средства для лечения и облегчения тяжести течения вирусных инфекций, в том числе коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Роспатента.

На втором и третьем местах по частоте заявок на изобретение находятся противоопухолевые и сердечно-сосудистые препараты.

Всего с апреля 2020 года до 20 января 2022 года в России было подано 1042 заявки на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями. При этом было выдано 468 патентов на технологии в этой области.

В частности, запатентовано лекарство "МИР-19", обладающее противовирусным эффектом в отношении COVID-19 и родственных вирусов. Также патент получила разработка в области биотехнологий, которая помогает организму бороться с развитием опухолевых клеток, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что в 2021 году россияне потратили на лекарства для лечения коронавирусной инфекции более 64 млрд рублей. Больше всего денег ушло на противовирусный препарат умифеновир (16,8 млрд рублей). Далее в рейтинге идут иммуномодулятор интерферон альфа-2B (7,2 млрд), фавипиравир (2,9 млрд), дексаметазон (1 млрд).

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