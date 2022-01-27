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Эксперт оценил последствия ситуации на Украине для европейской экономики

09:08
  • четверг
  • 27 января 2022

У ЕС есть интересы, связанные с российскими энергоносителями

Напряжённость, которая нарастает вокруг Украины, негативно скажется на мировой экономике. Это признал в своём очередном прогнозе Международный валютный фонд. Можно ли рассчитывать на то, что торговые и финансовые интересы заставят Запад проводить более конструктивную политику? И какие аргументы могут побудить США и Евросоюз отказаться от воинственной риторики?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

"В том, чтобы ситуация стабилизировалась, заинтересованы все нормальные экономические игроки. Об этом кстати говорили представители итальянского бизнеса на встрече с Владимиром Путиным. Я думаю, что и в случае дальнейшей эскалации ситуации на Украине Германия и в целом ЕС в очередной раз вспомнят о своих интересах, связанных с энергоносителями", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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