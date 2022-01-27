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Козак рассказал о переговорах по разрешению конфликта в Донбассе

08:31
  • четверг
  • 27 января 2022

Встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" состоялась в Париже

О прямом диалоге Киева и Донбасса говорили накануне в Париже на переговорах советников лидеров стран "нормандской четверки". Встреча представителей России, Германии, Франции и Украины стала первой более чем за год и продолжалась восемь с половиной часов, сообщает "ТВ Центр".
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От нашей страны в переговорах участвовал замруководителя администрации президента Дмитрий Козак. По итогам он сообщил журналистам, что через две недели переговоры продолжатся в Берлине, где стороны попытаются выработать конкретные рекомендации по разрешению конфликта в Донбассе.

"Договорились о том, что независимо от разночтений по Минским соглашениям, которые есть между Украиной и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно", - заявил Козак.

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