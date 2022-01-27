ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

78 лет назад был освобожден блокадный Ленинград

09:00
  • четверг
  • 27 января 2022

По всей стране пройдут памятные мероприятия

Сегодня 78 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Памятные мероприятия пройдут по всей стране, жители Петербурга по традиции отправятся на Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы почтить память погибших воинов-освободителей и жителей города, сообщает "ТВ Центр".

За почти 900 дней блокады от холода, голода и непрерывных бомбежек погибли до полутора миллионов человек. В память о них в четверг зажгли факелы на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова. По всей России сегодня пройдет акция "Блокадный хлеб" - волонтеры раздадут кусочки хлеба весом в 125 граммов - именно такая норма была установлена в блокадном Ленинграде.

На сайте Министерства обороны сегодня появился новый мультимедийный раздел, посвященный защитникам города. Блок создан на основе документов из фонда центрального военного архива. Они рассказывают о Ленинградской армии народного ополчения, созданной в сентябре 41-го из 135 тысяч жителей города.

Пользователи могут познакомиться с наградными листами героев-добровольцев и увидеть исторические документы, в том числе об операции "Искра", реализация которой стала переломным моментом в битве за Ленинград.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Блокада Ленинграда
Блокада Ленинграда
Блокада Ленинграда
Блокада Ленинграда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.