78 лет назад был освобожден блокадный Ленинград

По всей стране пройдут памятные мероприятия

Сегодня 78 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Памятные мероприятия пройдут по всей стране, жители Петербурга по традиции отправятся на Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы почтить память погибших воинов-освободителей и жителей города, сообщает "ТВ Центр".

За почти 900 дней блокады от холода, голода и непрерывных бомбежек погибли до полутора миллионов человек. В память о них в четверг зажгли факелы на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова. По всей России сегодня пройдет акция "Блокадный хлеб" - волонтеры раздадут кусочки хлеба весом в 125 граммов - именно такая норма была установлена в блокадном Ленинграде.

На сайте Министерства обороны сегодня появился новый мультимедийный раздел, посвященный защитникам города. Блок создан на основе документов из фонда центрального военного архива. Они рассказывают о Ленинградской армии народного ополчения, созданной в сентябре 41-го из 135 тысяч жителей города.

Пользователи могут познакомиться с наградными листами героев-добровольцев и увидеть исторические документы, в том числе об операции "Искра", реализация которой стала переломным моментом в битве за Ленинград.

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