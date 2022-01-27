США передумали вводить санкции против Путина из-за "технических трудностей"

Вашингтону будет затруднительно вести переговоры

Соединенные Штаты пока не будут вводить санкции против президента России Владимира Путина. Как сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники в Белом доме, если принять ограничения в отношении российского лидера, могут возникнуть некоторые технические трудности.

"США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности", - сообщила корреспондент CBS.

Далее последовало пояснение: если ввести санкции против лица, с которым Вашингтон ведет переговоры, ему будет трудно путешествовать и координировать действия с партнерами. Ранее в Белом доме заявили, что в вопросе санкций, которые планируется ввести против России случае ее "вторжения" на Украину, не отказываются ни от каких вариантов.

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