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Затишье перед бурей: москвичам посоветовали не расслабляться

08:59
  • четверг
  • 27 января 2022

Настоящие снегопады впереди

Тихая облачная погода ожидается в Москве 27 января. Местами пройдет небольшой снег. Но погода в четверг – своего рода затишье перед настоящими снегопадами, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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"Нас ожидает облачная погода, местами возможен небольшой снег. Максимальная температура в Москве до минус 4-минус 6 градусов, по области минус 3-8",- цитирует метеоролога РИА Новости.

Ветер в четверг будет дуть с юга со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление опустится немного ниже нормы – до 742 миллиметров ртутного столба. Снег, по словам синоптика, будет символический, очаговый и погоды не сделает – но это, напоминает Тишковец, лишь затишье перед предстоящими снегопадами.

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