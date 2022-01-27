Всеобщий карантин введут в школах в Новосибирской области

Часть учебных заведений уже ушла на карантин из-за COVID-19 и ОРВИ

С понедельника, 31 января, учащихся школ Новосибирской области переведут на карантин в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Об этом рассказал глава региона Андрей Травников.

Губернатор уточнил, что пятая волна COVID-19 вынуждает готовить дополнительные меры, чтобы сдержать темпы роста заболеваемости. Отдельные школы и классы уже ушли на карантин из-за коронавирусной инфекции и ОРВИ.

Оперштаб и министерство образования Новосибирской области готовят решения о формате работы школ. Предполагается, что карантин будет дифференцирован: учеников младших классов отправят на каникулы, для средних и старших классов введут дистанционное обучение, сообщает ТАСС.

В оперштабе Москвы ранее рассказали, что детские сады и школы, в которых карантин установили ранее и он уже длится семь и более дней, могут по решению администрации возобновить занятия 26 или 27 января. По инициативе родителей карантин может быть продлен на срок до двух недель.

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