Сергунина рассказала о реставрации театров Москвы

В 2022-2023 годах завершатся работы в шести театрах

За последние десять лет в Москве построили, отреставрировали и капитально отремонтировали 34 театра. Об этом в четверг, 27 января, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Заммэра отметила, что в 80 зданиях была проделана колоссальная работа, благодаря которой у культурных площадок появились новые возможности для развития. Их переоборудовали, они стали современнее и комфортнее.

В 2022 и 2023 годах в столице планируется завершить ремонт и реставрацию еще шести театров. Работы пройдут в рамках региональной программы "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия".

В порядок приведут здания Московского драматического театра на Малой Бронной, театра кукол "Жар-птица", Центра театра и кино на Поварской, Московского государственного театра эстрады, театра "Практика", а также обновят здание "Хора солистов" в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что прошедший 2021 год стал особенным для многих музеев Москвы. Культурная сфера адаптируется к новой реальности, которая стала следствием пандемии коронавирусной инфекции.

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