Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 362 миллиона

Количество летальных исходов изменилось незначительно

С начала пандемии в мире зарегистрировано более 362 миллионов случаев заражения COVID-19. Последние данные по ситуации с коронавирусом публикует американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной экспертами на утро 27 января, зарегистрировано 362 467 496 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За время пандемии в мире после заражения коронавирусом скончались 5 626 855 пациентов.

Лидируют по числу заразившихся по-прежнему США. Здесь выявлено 72 910 136 заболевших COVID-19. На втором месте Индия, где выявлено 40 371 500 случаев заболевания коронавирусом. В Бразилии, которая занимает третью строку списка, зарегистрировано 24 560 093 подтвержденных случаев CJVID-19, сообщает сайт университета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram