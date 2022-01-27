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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 362 миллиона

09:35
  • четверг
  • 27 января 2022

Количество летальных исходов изменилось незначительно

С начала пандемии в мире зарегистрировано более 362 миллионов случаев заражения COVID-19. Последние данные по ситуации с коронавирусом публикует американский университет Джонса Хопкинса.

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По информации, полученной экспертами на утро 27 января, зарегистрировано 362 467 496 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За время пандемии в мире после заражения коронавирусом скончались 5 626 855 пациентов.

Лидируют по числу заразившихся по-прежнему США. Здесь выявлено 72 910 136 заболевших COVID-19. На втором месте Индия, где выявлено 40 371 500 случаев заболевания коронавирусом. В Бразилии, которая занимает третью строку списка, зарегистрировано 24 560 093 подтвержденных случаев CJVID-19, сообщает сайт университета.

 

 

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