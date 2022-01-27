Названа "катастрофическая" ошибка США в отношениях с Россией

Москва давно перехватила инициативу у Вашингтона

Интрига, к которой приковано внимание всего мира. Политики и журналисты пытаются понять, какой будет реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Хотя документы не опубликованы, суть уже известна. Москве предлагают диалог, но не идут навстречу в принципиальных вопросах. Говорят о мире, но продолжают накачивать Украину оружием. Новую партию, по заявлению госсекретаря Блинкена, доставят в ближайшие дни.

Официальный ответ Вашингтона на требования безопасности, которые требует Россия, получен. Москва приступила к его изучению. Передав документы, американцы попросили сохранить текст и детали в секрете. МИД пообещал. Но, по словам Сергея Лаврова, что бы ни было в ответе, позиция Госдепа по украинской проблематике вряд ли изменится.

"Мы видим, что наши западные партнёры, без преувеличения, находятся в каком-то военном угаре, только об этом и говорят - накажем, вы нападете, а мы накажем и спасем Украину, мало не покажется, мы готовы к любому развитию событий, мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас и всегда те, кто это делал, получал по заслугам", - заявил Лавров.

Блинкен, еще до того, как документы оказались в российском МИДе, сыграл на упреждение и заверил - все не так уж плохо. "Наш ответ был скоординирован с Украиной и европейскими союзниками, мы получили их позицию и включили в наши ответы Москве, в них есть очень позитивные моменты", - сказал он.

Получен ответ и от НАТО. Он расплывчат, но хотя бы без секретов. Столтенберг сам раскрыл все карты. Альянс не готов к компромиссам по поводу расширения своих границ. Прямой намек на приглашение в союз Финляндии и Швеции. Политика открытых дверей для новых стран сохранится, поясняет генсек. НАТО продолжит координировать свои действия с Украиной и Грузией. Правда, их членство пока даже не обсуждается. Равно как и отправка войск на Украину. Но, как и Блинкен, Столтенберг поспешил заявить - североатлантический блок совсем не ищет неприятностей в отношениях с Россией.

"Мы, предлагаем возобновить диалог о контроле над ядерным оружием, ракетами, обычными вооружениями, мы хотим прогресса и готовы выслушать озабоченность России и вступить в реальный разговор о том, как поддерживать и укреплять основополагающие принципы европейской безопасности", - отметил он.

Ответ на этот вопрос, а точнее уже глобальную проблему, на самом деле, очень прост, говорят эксперты в США. Надо просто прекратить играть с огнем. И отказаться от безумной затеи бесконечно размахивать "украинской дубинкой" и грозить России санкциями.

"Этот кризис начался еще в 2008 году, когда Америка решила превратить Украину в свой оплот на границе с Россией, но США не победить в этом кризисе, расширение НАТО будет самой катастрофической ошибкой Вашингтона за всю историю холодной войны", - заявил профессор Чикагского университета Джон Миршамейр.

Об этом же Запад предупреждают и военные специалисты. "Они еще не понимают такой вещи: тот, у кого в руках инициатива, у того и преимущество, Россия перехватила инициативу у Соединенных Штатов, и сегодня она диктует международные шаги", - рассуждает военный эксперт Яков Кедми.

Украинская тема была основной и в Париже, где советники глав стран "нормандской четверки" более восьми часов вели переговоры. Россия настаивала: соблюдение Киевом минских соглашений - единственный путь к урегулированию конфликта в Донбассе. Прорывной эту встречу можно назвать с большой натяжкой. Москва призвала Киев начать прямые контакты с непризнанными республиками. Но его представители уже привычно от такого же прямого ответа ушли и попросили дать им две недели на размышления.

"Договорились о том, что независимо от разночтений по минским соглашениям, которые есть между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской республик, перемирие должно соблюдаться безусловно", - сказал Дмитрий Козак.

Но Украина не собирается. И хотя Франция и Германия неоднократно говорили о том, что обстрелы мирных поселков в Донбассе должны прекратиться, ВСУ только усиливают интенсивность огня. Более того, заявляют в непризнанных республиках, вблизи границ Киев сосредотачивает беспрецедентное количество тяжелой техники. Проще говоря, Запад при всей декларативной миролюбивости упорно подстрекает Украину к силовому сценарию.

Накануне депутаты Госдумы предложили предоставить военную помощь Донбассу. Ответа из Кремля пока нет. Но неожиданную военную помощь Украине все же решила оказать Германия. Бундесвер отправит Киеву 5 тысяч касок, полевой госпиталь и крематорий.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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