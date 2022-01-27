Минобороны опубликовало архивные документы ко Дню снятия блокады Ленинграда

По всей стране в четверг проходят памятные мероприятия

Россия отмечает 78-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. В ходе операции "Январский гром" нацистские захватчики были отброшены на десятки километров от северной столицы. Героев Красной армии и жертв блокады сегодня вспоминают во всех городах страны. Россияне несут цветы к мемориалам. Многие навещают ветеранов, чтобы лично поблагодарить их за вклад в общую Победу.

Крошечные фотокарточки родителей со старых документов. Все, что осталось на память. Нине Георгиевне Сахарновой в минувшем ноябре исполнилось 100 лет. Но даже вековой юбилей для нее не такая грандиозная дата, как та далекая - 27 января 1944 года.

"У нас репродуктор был, радио. И Левитан сказал про снятие блокады. Всё. Город освобождён, это был восторг! Мы с мамой чем отмечали: у нас был глицерин – он сладкий, и кусочки хлеба. Мы в воду добавляли глицерин и пили с кусочками хлеба. Вот так мы с мамой отмечали 27 января", - вспоминает Нина Георгиевна.

Папа не дождался: умер в первую, самую страшную зиму 1941-42-го. В полубреду гроб отвезли на кладбище, опустили в яму. Потом так и не смогли найти то место. Мама прожила всего месяц после Великой победы, ее не стало в июне 45-го. Жизнь Нины, она считает, сложилась. Родилась дочка, потом внучка - с ней они лучшие друзья. Но все эти годы глубоко внутри - страшное незабываемое горе.

"У меня не было желания вспоминать и говорить об этом. Я только последний год стала рассказывать. Я не могла, это было очень тяжело", - говорит Нина Георгиевна.

Одно из самых жестоких преступлений в истории человечества по отношению к мирным жителям - так сейчас мировые историки называют Ленинградскую блокаду. Бесчеловечный эксперимент по бескровному истреблению целого города, детально рассчитанный немецкими учёными и, к их изумлению, неудавшийся. Его замысел был: окружить и ждать, пока все умрут от голода. Самое большее - несколько месяцев. Ленинград так и не сдался спустя почти 900 дней. К началу войны население города составляло чуть более трех миллионов человек. Победу отпраздновали 579 тысяч 500. Сколько людей лежит в братских могилах на Пискаревском мемориальном кладбище, доподлинно неизвестно. Статистика смертности в городе в первую страшную зиму 41-42-го не велась. Сколько солдат погибло на рубежах, обороняя город - тоже невозможно подсчитать точно. Останки в местах боев поисковики находят до сих пор.

Ирине Горской в блокаду было 3 года, она почти ничего не помнит из детства. Сколько ни спрашивала потом у мамы, прожившей в Ленинграде всю войну, та ничего не рассказала. Жалела. Ирина начала узнавать сама и поняла: об этом надо говорить. Организовала в школе, где преподавала Петербурговедение, исторический кружок. Дети заинтересовались - стали приносить памятные вещи из семейных коллекций. Теперь в 91-й школе Петербурга целый музей - его устроили в холле. Цель номер один сейчас - достать кусок электрокабеля, который проложили по дну Ладоги летом 42-го, чтобы в Ленинграде появилось спасительное электричество. Снова пошли трамваи, заработало отопление.

Дело Ирины Юльевны - ей 84 - подхватил коллега помоложе. Теперь он рассказывает ребятам про блокадные 125 граммов хлеба, пробитые пулей каски и фляги, про секреты оповещения ленинградцев.

"Когда не работало радио и не было электричества, ленинградцы слушали стук метронома. Редкий стук – значит все в порядке. А если частый стук – это значит, что надо бежать в бомбоубежище", - рассказал Александр Чунаев.

Стук метронома как биение сердца Ленинграда: раз оно стучит, то нужно дальше бороться. Этот звук сопровождает минуты молчания, и сегодня он прозвучит не раз во многих памятных местах несломленного города. В преддверии важной даты Министерство обороны России запустило на своем официальном сайте раздел, посвящённый Обороне Ленинграда. Опубликованные архивные документы содержат приказы командования о формировании армии народного ополчения, которая сыграла важную роль в защите города. Исторические формуляры, наградные документы с фамилиями, журналы боевых действий с пометками генералов теперь доступны всем желающим в электронном виде.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram