Южная Корея созвала Совет нацбезопасности из-за ракет КНДР

Пуски в последнее время участились

Этой ночью Северная Корея запустила две ракеты неизвестного образца в сторону Японского моря. Как сообщили военные в Сеуле, предположительно, речь идёт о снарядах малой дальности. Они преодолели около 200 километров и, по предварительным данным, поразили цели на необитаемом острове, который принадлежит КНДР, сообщает "ТВ Центр".

Это уже шестой запуск с начала года. Ранее Северная Корея заявила об успешном испытании гиперзвуковых ракет. Действия Пхеньяна осудили в Вашингтоне, Токио и Сеуле. Южная Корея созвала Совет нацбезопасности. Участники заседания рассматривают ответные меры на пуски КНДР.

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