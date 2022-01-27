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Заболеваемость "омикроном" в мире растет в геометрической прогрессии

12:03
  • четверг
  • 27 января 2022

Многие страны вводят жесткие меры

Уровень заболеваемости коронавирусом в мире стремительно растёт, в ряде стран ежедневно обновляется суточный максимум заражений. При этом не все до сих пор осознают уровень серьёзности ситуации. Омикрон-штамм коронавируса выявлен уже практически во всех регионах России. Вопросы борьбы с пандемией на оперативном контроле в правительстве, приняты необходимые меры для помощи первичному звену здравоохранения. Местные власти переводят школьников на дистанционное обучение. Идёт добровольная вакцинация подростков.
Ученые предупредили о новом потенциально опасном коронавирусе

Более половины жителей Нижегородской области прошли вакцинацию от коронавируса. Именно коллективный иммунитет поможет преодолеть распространение "омикрона". Суточный максимум заболевших обновился на Кузбассе, в Оренбурге, Удмуртии и других регионах. Основная нагрузка на поликлиники - у большинства симптомы выражены в легкой форме, можно воспользоваться домашней аптечкой, но не назначать самому себе антибиотики, настоятельно рекомендуют специалисты.

Во всем мире статистика по "омикрону" растет в геометрической прогрессии. В США даже составили прогноз смертности. По данным университета Джонса Хопкинса, в ближайшие несколько недель от коронавируса могут умереть около 62 тысяч американцев. Всего же с начала пандемии количество инфицированных в стране - почти 73 миллиона человек, число летальных случаев - 875 тысяч. Штаты проигрывают борьбу с "омикроном", констатируют специалисты. Всему миру известно: лучшая защита - вакцина. При этом в США на фоне надвигающегося нового штамма прививочная кампания не только не расширилась, наоборот, сократилась. В штате Айдахо, например, в январе первый компонент вакцины получили менее тысячи человек.

Конвой свободы. Тысячи канадских водителей грузовиков едут в Оттаву, чтобы выразить протест новым правилам, по которым для пересечения границы с США требуется обязательная вакцинация. Едут медленно - специально блокируют движение для других машин. Попасть в Штаты без прививки, конечно, тоже можно, но тогда - двухнедельный обязательный карантин. Поездки к соседям составляют львиную долю работы канадских дальнобойщиков. Новые правила взорвали отрасль. Джастин Трюдо назвал несогласных маргиналами.

Небольшое маргинальное меньшинство, если и не доедет до премьера, так хотя бы попадет в книгу рекордов Гиннеса. Колонна грузовиков растянулась на 70 километров и сейчас является самым длинным в мире конвоем из автомобилей. Не меньшие проблемы коронавирус несет и в Европу. На фоне неугасающих антипрививочных протестов в Германии уже в который раз обсуждают обязательную вакцинацию. Варианта два: обязательная прививка для всех взрослых людей или же только для тех, кому за 50.

"Нам понадобится как минимум пять-шесть месяцев, чтобы ввести обязательную вакцинацию, а это значит, если мы примем решение об обязательной вакцинации сейчас, эффект от нее мы получим только осенью. Если не видеть проблему, она вернется в полную силу", - сказал министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.

Среди прибывших на Олимпийские игры за сутки выявили 15 случаев коронавируса. И это при том, что основной заезд участников еще впереди. Все спортсмены будут жить в так называемом "пузыре". Никаких выходов в город и внешних контактов. В Пекине главное сейчас - сдержать "омикрон". До старта Олимпиады остается чуть больше недели.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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