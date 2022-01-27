Заболеваемость "омикроном" в мире растет в геометрической прогрессии

Многие страны вводят жесткие меры

Уровень заболеваемости коронавирусом в мире стремительно растёт, в ряде стран ежедневно обновляется суточный максимум заражений. При этом не все до сих пор осознают уровень серьёзности ситуации. Омикрон-штамм коронавируса выявлен уже практически во всех регионах России. Вопросы борьбы с пандемией на оперативном контроле в правительстве, приняты необходимые меры для помощи первичному звену здравоохранения. Местные власти переводят школьников на дистанционное обучение. Идёт добровольная вакцинация подростков.

Более половины жителей Нижегородской области прошли вакцинацию от коронавируса. Именно коллективный иммунитет поможет преодолеть распространение "омикрона". Суточный максимум заболевших обновился на Кузбассе, в Оренбурге, Удмуртии и других регионах. Основная нагрузка на поликлиники - у большинства симптомы выражены в легкой форме, можно воспользоваться домашней аптечкой, но не назначать самому себе антибиотики, настоятельно рекомендуют специалисты.

Во всем мире статистика по "омикрону" растет в геометрической прогрессии. В США даже составили прогноз смертности. По данным университета Джонса Хопкинса, в ближайшие несколько недель от коронавируса могут умереть около 62 тысяч американцев. Всего же с начала пандемии количество инфицированных в стране - почти 73 миллиона человек, число летальных случаев - 875 тысяч. Штаты проигрывают борьбу с "омикроном", констатируют специалисты. Всему миру известно: лучшая защита - вакцина. При этом в США на фоне надвигающегося нового штамма прививочная кампания не только не расширилась, наоборот, сократилась. В штате Айдахо, например, в январе первый компонент вакцины получили менее тысячи человек.

Конвой свободы. Тысячи канадских водителей грузовиков едут в Оттаву, чтобы выразить протест новым правилам, по которым для пересечения границы с США требуется обязательная вакцинация. Едут медленно - специально блокируют движение для других машин. Попасть в Штаты без прививки, конечно, тоже можно, но тогда - двухнедельный обязательный карантин. Поездки к соседям составляют львиную долю работы канадских дальнобойщиков. Новые правила взорвали отрасль. Джастин Трюдо назвал несогласных маргиналами.

Небольшое маргинальное меньшинство, если и не доедет до премьера, так хотя бы попадет в книгу рекордов Гиннеса. Колонна грузовиков растянулась на 70 километров и сейчас является самым длинным в мире конвоем из автомобилей. Не меньшие проблемы коронавирус несет и в Европу. На фоне неугасающих антипрививочных протестов в Германии уже в который раз обсуждают обязательную вакцинацию. Варианта два: обязательная прививка для всех взрослых людей или же только для тех, кому за 50.

"Нам понадобится как минимум пять-шесть месяцев, чтобы ввести обязательную вакцинацию, а это значит, если мы примем решение об обязательной вакцинации сейчас, эффект от нее мы получим только осенью. Если не видеть проблему, она вернется в полную силу", - сказал министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.

Среди прибывших на Олимпийские игры за сутки выявили 15 случаев коронавируса. И это при том, что основной заезд участников еще впереди. Все спортсмены будут жить в так называемом "пузыре". Никаких выходов в город и внешних контактов. В Пекине главное сейчас - сдержать "омикрон". До старта Олимпиады остается чуть больше недели.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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