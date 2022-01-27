Аномальная погода в Израиле привела в транспортному коллапсу

Она сохранится еще несколько дней

Снежная буря обрушилась на Израиль. Обильные осадки выпали в горных районах на севере страны, а также Иерусалиме. Серьёзно нарушено транспортное сообщение. Резко увеличилось число ДТП. Водители не справляются с управлением на обледенелых дорогах.

У заснеженной Стены Плача торговцы спешно прячут товар. На Площади Старого города в Иерусалиме, где и в будни не протолкнуться, непривычно безлюдно. Доставив проблемы сначала Греции, а затем и Турции, циклон "Элпис" теперь добрался и до Израиля. Осадки в виде снега с дождем в северных регионах начались ещё накануне днем. А ближе к ночи уже намело сугробы.

Аномальные для этих мест метель и гололедица тут же привели к транспортному коллапсу. Из-за аварий на дорогах образовались заторы. Главную трассу страны между Иерусалимом и Тель-Авивом приходилось закрывать несколько раз. Приостановлена работа всех видов городского общественного транспорта, кроме трамваев. В Иерусалиме и ещё нескольких регионах отменили занятия в школах. Однако местные жители не унывают. Одевшись потеплее, многие выходят на улицу с фотоаппаратами.

Аномальная погода сохранится в Израиле ещё несколько дней. С потеплением в некоторых регионах возможны подтопления, предупреждают метеорологи.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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