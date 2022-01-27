Украинский нацгвардеец расстрелял пять человек в Днепре

Еще пятеро ранены

Четверо военнослужащих и женщина погибли в результате стрельбы в украинском Днепре. Боец нацгвардии открыл огонь из автомата на территории завода "Южмаш". Несколько человек ранены.

"Продолжаются поиски военнослужащего, устроившего стрельбу в Днепре... В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять человек получили ранения", - приводит сообщение полиции РИА Новости.

Как сообщила пресс-служба МВД Украины, служащий нацгвардии расстрелял из автомата Калашникова караул военных на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре. Погибли пять человек, еще пятеро ранены, стрелявший с автоматом скрылся с места преступления.

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