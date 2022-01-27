Медведев заявил о бессмысленности контактов с властями Украины

Решение за президентом, отметил замглавы Совбеза

Контакты с действующим руководством Украины не представляются целесообразными для России. Такое мнение в четверг, 27 января, высказал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Политик заявил, что "бессмысленно вести разговоры с такими политиками, которые лгут, не исполняют решения, которые принимают решения, направленные против части собственного населения". Медведев также указал, что украинские власти не исполняют никаких международных обязательств.

Окончательное решение по контактам с официальным Киевом — за президентом России, подчеркнул замглавы Совбеза. Однако он выразил мнение, что Владимир Путин "вполне определенно свою позицию тоже высказал недавно", сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и их европейские союзники в последнее время удвоили усилия по сдерживанию Москвы. Страны Запада подталкивают украинские власти к прямым провокациям в отношении России.

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