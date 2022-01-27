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Назван единственный способ примирения России и США

10:30
  • четверг
  • 27 января 2022

В ближайшее время этого не предвидится

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал обстоятельство, при котором наладятся отношения между Россией и США.
США передумали вводить санкции против Путина из-за "технических трудностей"

Это произойдет в том случае, если изменится мировой порядок, а США откажутся от доминирующего положения, рассказал сенатор в интервью изданию "Украина.ру". Однако, Вашингтон вряд ли добровольно сдаст лидирующие позиции.

"Именно для этого им нужна Украина. Следующей фазой будет конфронтация с Китаем", - объяснил Пушков.

Из-за нежелания США "быть вторым номером" в переговорах с американцами возникает большое количество разногласий. Кроме того, Вашингтон привык продавливать свои собственные интересы за счет интересов других.

"Пока не утвердится новый миропорядок <…> мы с ними будем находиться в состоянии более или менее острого политического конфликта", - заключил Пушков.

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