Назван единственный способ примирения России и США

В ближайшее время этого не предвидится
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал обстоятельство, при котором наладятся отношения между Россией и США.
Это произойдет в том случае, если изменится мировой порядок, а США откажутся от доминирующего положения, рассказал сенатор в интервью изданию "Украина.ру". Однако, Вашингтон вряд ли добровольно сдаст лидирующие позиции.
"Именно для этого им нужна Украина. Следующей фазой будет конфронтация с Китаем", - объяснил Пушков.
Из-за нежелания США "быть вторым номером" в переговорах с американцами возникает большое количество разногласий. Кроме того, Вашингтон привык продавливать свои собственные интересы за счет интересов других.
"Пока не утвердится новый миропорядок <…> мы с ними будем находиться в состоянии более или менее острого политического конфликта", - заключил Пушков.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram