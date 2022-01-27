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Ученые предупредили о новом потенциально опасном коронавирусе

10:44
  • четверг
  • 27 января 2022

Пока NeoCoV выявлен только у летучих мышей

В ЮАР найден коронавирус NeoCoV, который может представлять опасность для человека. Об этом рассказали исследователи из Уханьского университета (Китай).
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 362 миллиона

Ученые выяснили, что найденный вирус — один из ближайших родственников вируса MERS-CoV. В настоящее время он распространен в популяции летучих мышей. Для проникновения в их клетки возбудитель заболевания использует ангиотензинпревращающий фермент 2 — рецептор ACE2, что свойственно ряду коронавирусов.

В частности, коронавирус MERS-CoV, который вызывает ближневосточный респираторный синдром, также проникает в живые клетки при помощи ACE2.

Биологи, исследующие NeoCoV, предупреждают о необходимости наблюдений за новым коронавирусом. По их мнению, достаточно всего одной мутации в геноме, чтобы NeoCoV стал опасен и для людей. Отмечается также, что на вызываемую NeoCoV инфекцию не действуют антитела, способные противостоять MERS-CoV или COVID-19.

Препринт о коронавирусе NeoCoV опубликован на портале bioRxiv. Материал не прошел рецензирование и проверку независимых экспертов и представителей научного сообщества.

Ранее в Роспотребнадзоре опровергли мнение, что инфицирование разновидностью COVID-19 "омикрон" не вызывает серьезных поражений организма. Последствия заражения омикрон-штаммом могут быть самыми серьезными.

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