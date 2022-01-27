Украинские военные разместили зенитную установку в жилом районе Донбасса

Также зафиксирована бронетехника

ВСУ разместили зенитную установку ЗУ-23-2 в жилом районе подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе. Это выявила разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

"В зоне ответственности 24-й бригады зафиксирована зенитная установка ЗУ-23-2 в жилом районе населенного пункта Попасная", - цитирует представителя пресс-службы Луганский информационный центр.

На днях в этом же населенном пункте украинские силовики сконцентрировали бронетехнику. Также две боевые бронированные машины разведка засекла вблизи подконтрольного Киеву села Макарово. В ЛНР подчеркивают, что это прямое нарушение режима прекращения огня.

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