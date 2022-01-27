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Мишустин утвердил состав рабочей группы по борьбе с "омикроном"

11:15
  • четверг
  • 27 января 2022

Группа будет постоянно отслеживать ситуацию

В России утвержден состав и регламент работы оперативной рабочей группы по вопросам, связанным с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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В рабочую группу включены 42 человека, в том числе министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель ФМБА Вероника Скворцова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Куратором группы назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем – заместитель главы аппарата правительства Ольга Кривонос.

Рабочая группа будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации с коронавирусом, чтобы власти могли оперативно принимать решения для дальнейшей борьбы с распространением COVID-19, поддержки системы здравоохранения и помощи гражданам, сообщается на официальном сайте кабмина.

О создании рабочей группы Мишустин рассказал 21 января. В ходе заседания кабмина премьер-министр подчеркнул, что в сложившейся эпидемиологической ситуации важно не допустить нехватку лекарств от COVID-19.

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