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Жителей Днепра предупредили о бегающем по городу срочнике с оружием

11:07
  • четверг
  • 27 января 2022

Начата спецоперация "Сирена"

На Украине после стрельбы в городе Днепре возбудили уголовное дело.
Украинский нацгвардеец расстрелял пять человек в Днепре

Государственное бюро расследований страны выясняет мотивы 20- летнего срочника Артема Рябчука, который 27 января открыл огонь по караулу на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш". В результате происшествия, пять человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская), еще пятеро получили ранения.

Известно, что злоумышленник сбежал с оружием и патронами. В городе проходит спецоперация "Сирена", по тревоге подняты личный состав подразделений полиции и национальной гвардии.

Жителей Днепра призвали быть бдительными и о любых подозрительных лицах сообщать в полицию.

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