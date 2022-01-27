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В России с коронавирусом госпитализированы еще 12807 человек

11:36
  • четверг
  • 27 января 2022

Вылечились 29754 человека

За сутки в России госпитализировано 12807 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 88816 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 26586 человек, из них госпитализированы только 1459.

Выздоровели за сутки 29754 человека. Скончались 665 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболел 11404617 человек. Умерли 328770 зараженных. Вылечился 10129691 заболевший.

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