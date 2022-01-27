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ЕЦБ рекомендовал работающим в России банкам подготовиться к санкциям

11:07
  • четверг
  • 27 января 2022

В частности, подразумевается отключение России от SWIFT

Работающим в России иностранным банкам рекомендовали подготовиться к введению антироссийских санкций. Им дадут ход в случае "российского вторжения" на Украину. Выдавший рекомендации Европейский центральный банк поинтересовался у финансовых организаций, каким образом они намерены справляться, к примеру, с отключением РФ от международной системы SWIFT.
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Как отмечает Financial Times, антироссийские санкции создадут серьезные риски для таких банков, как американский Citigroup, французский Societe Generale, австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit. У всех этих компаний - крупные операции в России.

Источники газеты сообщают, что ЕЦБ проанализировал риски, связанные с различными сценариями, и запросил у банков информацию о планах действий на случай введения санкций. Регулятор хочет быть уверенным, что европейские фининституты смогут быстро прекратить работу с клиентами, в отношении которых будут введены ограничения.

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