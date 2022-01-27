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Последний день января может принести Москве рекордное давление

11:25
  • четверг
  • 27 января 2022

Циклон сохранит низкое давление

В понедельник, 31 января, в столичном регионе может быть повторен рекорд самого низкого атмосферного давления. Об этом рассказала главный специалист агентства "Метеоновости" Ксения Байкова.
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По словам эксперта, циклоническая деятельность над европейской частью России не ослабевает. 31 января над столичной областью обоснуется глубокий циклон. Благодаря этому фон атмосферного давления останется пониженным.

Метеорологи прогнозируют, что в последний день января атмосферное давление в Москве понизится до 723 мм рт. ст. В этом случае будет повторен рекорд 1949 года с минимальным давлением 723,2 мм рт. ст.

На следующий после этого день, 1 февраля, циклон практически останется над столичной областью, но станет менее глубоким. В результате в Москве атмосферное давление подрастет более чем на 10 мм рт. ст., сообщается на портале "Метеоновости".

Ранее синоптики рассказали, что в январе в Москве может выпасть до полутора месячных норм осадков в виде снега. В целом месячная сумма осадков в столице может превысить 60 мм.

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