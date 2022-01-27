Последний день января может принести Москве рекордное давление

Циклон сохранит низкое давление

В понедельник, 31 января, в столичном регионе может быть повторен рекорд самого низкого атмосферного давления. Об этом рассказала главный специалист агентства "Метеоновости" Ксения Байкова.

По словам эксперта, циклоническая деятельность над европейской частью России не ослабевает. 31 января над столичной областью обоснуется глубокий циклон. Благодаря этому фон атмосферного давления останется пониженным.

Метеорологи прогнозируют, что в последний день января атмосферное давление в Москве понизится до 723 мм рт. ст. В этом случае будет повторен рекорд 1949 года с минимальным давлением 723,2 мм рт. ст.

На следующий после этого день, 1 февраля, циклон практически останется над столичной областью, но станет менее глубоким. В результате в Москве атмосферное давление подрастет более чем на 10 мм рт. ст., сообщается на портале "Метеоновости".

Ранее синоптики рассказали, что в январе в Москве может выпасть до полутора месячных норм осадков в виде снега. В целом месячная сумма осадков в столице может превысить 60 мм.

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